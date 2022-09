Nach royaler Hochzeit nun Zeitreise zum Höhlerfest: Gera feiert königlich

Gera. Höhlerfest 2022: Die Vermählung des Königs hat das „Volk von Caraslan“ rauschend gefeiert. Nun organisiert der Geraer Verein wieder das Mittelalterlager zum Höhlerfest Anfang Oktober.

Eine Königin für den König und sein Volk: Dass es in diesem Jahr eine royale Hochzeit in Gera gab, wird wohl den ein oder anderen überraschen. Mit gut 120 Gästen, aber zunächst abseits der Öffentlichkeit, feierte das Volk von Caraslan Ende Mai im historischen Ambiente des Untermhäuser Hof- und Kammerguts die Vermählung von König Peter mit seiner Königin Katja. Wie es sich für einen Verein aus dem Mittelalter- und Fantasy-Bereich geziemt, warfen sich Gastgeber und Gäste in Gewandung, gab es Turniere, Tänze und den ein oder anderen Trunk in der Taverne.

„Nach unserer ersten, standesamtlichen Hochzeit eine Woche zuvor war das Hochzeitsfest im Hofgut mit viel Aufwand verbunden, der sich aber voll und ganz gelohnt hat“, schwärmt der König des Geraer Vereins, Peter Thiele. Eine Woche hatte man das Hofgut gemietet und stilvoll dekoriert und unter anderem mit insgesamt einem Kilometer Lichterketten ausgeleuchtet.

Die große Hochzeit war der Grund, aus dem das „Volk von Caraslan“ in diesem Jahr noch nicht sein künftig immer im Mai geplantes Mittelalterfest „Historia Caraslan“ im Hofwiesenpark organisierte. Für 2023 ist das aber fest eingeplant, bestenfalls vier Tage lang um Himmelfahrt. 2019 fand die Veranstaltung zum ersten und bislang einzigen Mal statt, damals im September. Thiele erinnert an die damalige Debatte, das Höhlerfest – ein Traditionstermin für die Caraslaner – in den September vorzuverlegen. Beides in dieser zeitlichen Nähe wäre nicht zu realisieren gewesen.

Mittelalter-Frühschoppen und Preis für die schönsten Gewänder

Durch Corona wurden die Karten neu gemischt. Der Verein geht mit seinem Fest in den Mai, das Höhlerfest bleibt am Traditionstermin Anfang Oktober. Hinzu kommt, dass der Geraer Verein in diesem Jahr zum zweiten Mal selbst die Organisation des Mittelalterlagers auf dem Marktplatz innehat. „Es ist anspruchsvoll, da in der Pandemie einige Händler, Schausteller und Handwerker aufgehört haben. Es war schwer, Leute zu finden, auch, weil wir durch einen relativ späten Vertrag nicht früher an die Aktiven herantreten konnten“, sagt Thiele.

Nun aber blickt der König des rund 60 Mitglieder starken Vereins, mit Vorfreude auf das Höhlerfest. Der Markt werde, auch auf Bitten der ansässigen Gastronomen hin, etwas offener gestaltet und zum Teil neu angeordnet, die Arena etwa wandert in Richtung Standesamt. An Buden und in Zelten wird viel Bewährtes zu finden sein, von Kunsthandwerk über Speisen und Getränke bis zur Hexerei und Wahrsagerei. Es wird für Kinderbelustigung gesorgt, Ritter werden die Schwerter kreuzen, Musiker und Gaukler sich unters Volk mischen.

Neben Aktionen wie der Abenteuersuche und der Teilnahme am Höhlerfest-Umzug am Sonnabend, 1. Oktober, werden auch neue Ideen umgesetzt, sagt Thiele. So wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr, zum mittelalterlichen Frühschoppen mit Musik eingeladen. Außerdem wird es einen Gewandungswettbewerb geben.

Von Fantasy und Mittelalter bis in den Bereich Cosplay sind die Gäste eingeladen, das Fest mit tollen Kostümierungen zu besuchen, sich zu zeigen und den König zu beeindrucken. Der entscheidet schließlich, wer die 50 Euro Siegprämie plus 20 Euro Getränkegutschein fürs beste Kostüm gewinnt. Auch für Platz zwei und drei winken Preise.