Nachbarschaftsstreit eskaliert: Frau beißt Nachbarin

Gera Zwei Nachbarinnen gerieten in Gera-Lusan in Streit. Als dieser eskalierte, endete der Tag für eine der Frauen im Krankenhaus.

Am Samstagmorgen um 08:35 Uhr gerieten zwei Nachbarinnen in Gera-Lusan in einen verbalen Streit.

Im Verlauf von diesem biss eine 40-jährige Frau ihrer 59-jährigen Nachbarin in zwei Finger, wodurch diese laut Polizei leicht verletzt wurde.

Nach der Hinzuziehung des sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Gera wurde die 40-jährige Frau zur weiteren Behandlung ins Klinikums Gera eingewiesen.

