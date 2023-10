Wort zum Wochenende Nachfolger von Pfarrer Erben in Gera: Der Neue will Zukunft gestalten

Von Pastor Jörg Sterrmann, Adventgemeinde Gera

„Neue Besen kehren gut … aber die alten kennen die Ecken !“ Um im Bild zu bleiben, der neue Besen bin ich … Jörg Sterrmann, der neue Pastor der Adventgemeinde in Gera. Die Herausforderung ist enorm, wohnhaft in Saalfeld mit entsprechendem Arbeitsauftrag vor Ort, nun auch Verantwortung für Gera.

Im Juni durfte mein Kollege (Andreas Erben) in den wohl verdienten Ruhestand gehen. Er hat mit Sicherheit starke Spuren hinterlassen: Das Projekt „Lebensschule-Forum zum Menschsein“ … dürfte sich in der Stadt rumgesprochen haben. Natürlich möchte ich dieses Angebot weiterführen und habe bereits im September eine neue Themenreihe im Rahmen der Volkshochschule gestartet.

Neues Kursangebot bis zum Sommer

„Vergebung lernen Ihrer Gesundheit Zuliebe!“, so das Kursangebot bis zum nächsten Sommer. Sie sind dazu natürlich herzlich eingeladen in die Handwerkstraße 2 zum nächsten Abend am 1. November um 19 Uhr. Da scheint das Sprichwort sich auch zu bewahrheiten, wir brauchen einander und leben immer auch von den Dingen der Vergangenheit! Dankbar bin ich für wertvolles Material, beratende Begleitung und natürlich für die Erfahrung vieler Jahre meines Vorgängers.

Letztlich geht es um Respekt und Achtung vor der Arbeit und Leistung des Anderen. Früher war manches doch gut. Geprägt hat mich in dieser Einstellung das Wort Gottes: „ Achtet aufeinander! Ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und Respekt, damit das Gute vorankommen kann!“ nach Hebräer 10 Vers 24 So möchte ich gerne in die Zukunft schauen und gestalten!

Die Weisheit der Vergangenheit bewegt die Zukunft! In diesem Sinne möchte ich Ihnen ein gutes Wochenende wünschen.