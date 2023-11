Nachrichten aus Gera & Umgebung: Kunsterlebnis, Lebenshilfe und politisches Gespräch

Gera. Führungen in der Geraer Orangerie, Unterstützung für die Erstaufnahmestelle, Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen und mehr.

Kurzführungen um die Mittagszeit

Die Kunstsammlung Gera bietet öffentliche Kurzführungen durch die Sonderausstellung „Horst Sakulowski – retrospektiv“ an, die am 16., 23. und 28. November jeweils um 12 Uhr stattfinden. Horst Sakulowski gehört zu den bekanntesten Künstlerpersönlichkeiten aus Thüringen. Die Führungen ermöglichen einen Einblick in das heterogene Schaffen des Künstlers und befassen sich mit den ausgestellten Gemälden, Zeichnungen und Videoinstallationen. Der 1943 in Saalfeld geborene Horst Sakulowski studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach seinem Studium zog er mit seiner Familie nach Weida, wo er einen Rückzugsort und eine Heimat gefunden hat. Durch den Einsatz von surrealen und fantastischen Elementen schafft er eindrückliche und außergewöhnliche Bildwelten. Im Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens steht das menschliche Verhalten in all seinen Spannungen und Verzerrungen. red

150 Babydecken für die Erstaufnahme in Suhl

Gera/Suhl. Einen Hilferuf aus Suhl haben ehrenamtliche Näherinnen aus Gera vom Team „Mini Decki Gera“ mit 150 solcher kleinen Decken beantwortet. In der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge würden derzeit sehr viele kleine Kinder bis zwei Jahren untergebracht. Da es dort derzeit an Steppdecken mangelt, hatte sich Karin Hornschuh von dort an die Geraerin Manuela Prautsch und ihr Team gewandt und war auf deren Angebot zurückgekommen, Decken bereitzustellen. Mini Decki bedeutet „meine Decke“ auf schweizerdeutsch und ist ein Projekt, bei dem Decken für Flüchtlingskinder genäht werden. Das Geraer Team wird seit 2016 von Manuela Prautsch organisiert. red

Gespräch der Linken zur Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Gera. Zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion lädt das Geraer Gespräch der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein für den 14. November 2023, 18 Uhr in das Stadtmuseum, Museumsplatz 1. Gesprächspartnerin ist Katja Mitteldorf, Vorsitzende des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien des Thüringer Landtages und stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich seit Jahren in der Krise, so oder ähnlich lauten Einschätzungen von Medienexperten, Politikern und verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen. ZuschauerInnen und ZuhörerInnen vermissen immer stärker Ausgewogenheit und Vielfalt insbesondere in der politischen Berichterstattung. Finanzielle Selbstbedienung des Führungspersonals verschiedener ARD-Anstalten sorgen für öffentliche Empörung und sind Wasser auf die Mühlen all jener, die aus politischen wie kommerziellen Gründen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten abwickeln würden. Eine grundlegende Reform ist unausweichlich, heißt es in der Ankündigung der Linken. Nicht um die öffentlich-rechtlichen zu beschneiden, sondern um ihre weitere Existenz zu sichern. Dazu scheint es vor allem erforderlich zu sein, sich auf den ursprünglichen Auftrag dieser Medien unter aktuellen Erfordernissen zurückzubesinnen. red

Herzvortrag bei Möbel Rieger

Gera. Die letzte Vortragsreihe der „Initiative gegen den Herztod e.V.“ steht im Mittelpunkt der von der Deutschen Herzstiftung im Rahmen der diesjährigen Herzwochen zum Thema: „Herzkrank? – Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ Daher lädt der Verein für Freitag, den 17. November 2023, um 15 Uhr alle Interessierten zum Herzvortrag in die Showbühne des Möbelhaus Rieger in Gera ein. Als Referent konnte die Initiative den Geraer Kardiologen Jörg Langel gewinnen. Er arbeitet im wissenschaftlicher Beirat der Initiative mit. Der Vortrag beginnt um 15:00 Uhr; Einlass zur Veranstaltung ist ab 14:30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. red