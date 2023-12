Nachrichten aus Gera und Umland: Engel, Orgel und eine „Kopfbande“

Gera Diese Termine sollten nicht verpasst werden.

Münchenbernsdorf. Im Treppenhaus des Rathauses Münchenbernsdorf hat der Geraer Künstler Sven Schmidt seine Arbeit „Kopfbande“ am 21. Dezember als Leihgabe aufgehängt. Das Gemälde, entstanden im Jahr 2006, signierte er als es dort an der Wand hing. Entstanden ist die Idee beim diesjährigen Neujahrsempfang als der Künstler eine Ausstellung im Kulturhaus präsentierte. Die Arbeit hängt in der Etage auf der der Bürgermeister sein Büro hat. Zuvor waren dort Münchenbernsdorfer Ansichten ausgestellt, die jetzt das sogenannte Trauzimmer im Kulturhaus in der Geraer Straße schmücken. Auf die Frage, warum ausgerechnet eine Arbeit von Sven Schmidt ins Rathaus einzog, erklärt Andreas Stehfest als Grund eine „persönliche Verbindung“. Beide Männer legten in Jugendjahren zusammen ihr Abitur ab. eig

Lebendiger Adventskalender

Am Samstag wird das 23. Türchen der lebendigen Adventskalender geöffnet. Die Kirchgemeinde Untermhaus lädt um 18 Uhr zu Familie Reichmann in die Leibnitzstraße 20 ein. Die Kirchgemeinde Zwötzen trifft sich 18 Uhr an der Löwen-Apotheke, Lasurstraße 27. In Gera-Lusan macht der lebendige Adventskalender am 23. Dezember um 18 Uhr bei Familie Klein, Sommerleithe 29, Halt. Für das 23. Türchen des Kirchgemeindeverbandes Weida geht es um 18 Uhr zum Juwelier Maier, Markt 17 in Weida. Der Wünschendorfer Adventskalender schließlich gastiert um 18 Uhr bei Pfarrer Christof Schulze, im Pfarrhof Cronschwitz Nr. 15.

Am Sonntag wird das 24. Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet. Dafür lädt die Kirchgemeinde Untermhaus für 14.30 Uhr zum Krippenspiel sowie um 17 Uhr zur Christvesper in die St. Marienkirche ein. Die Kirchgemeinde Zwötzen schließt den lebendigen Adventskalender um 17 Uhr in der Kirche St. Martini, August-Bebel-Straße.

Orgelmusik bei Kerzenschein

Weida. Für den 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, lädt die Ev.-luth. Kirchgemeinde Weida um 17 Uhr zur traditionellen Orgelmusik bei Kerzenschein in die Weidaer Stadtkirche St. Marien ein. Es erklingen in diesem Jahr Werke der Spätromantik. Im Mittelpunkt stehen Kompositionen von Max Reger. Dieses bedeutenden deutschen Komponisten wird 2023 besonders gedacht, weil er 1873, also vor 150 Jahren, geboren wurde. Von ihm sind das Stück „Weihnachten“ ein Scherzo und die große Choralfantasie über das Lied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ zu hören. Letzteres Stück gehört heute immer noch in die engere Wahl bei der Orgelprüfungen im Masterstudiengang Kirchenmusik. Daneben erklingen Bearbeitungen über die Lieder „Tochter Zion“ und „Stille Nacht“. Die Weidaer Stadtkirche wird wieder von vielen Kerzen erleuchtet sein. Der Eintritt ist frei.

Musizierende Engel und Weihnachtsbär

Gera. Am Dienstag, dem 26. Dezember, öffnen sich um 15.30 Uhr im Heinrich-Schütz Haus die Türen für ein mittelalterliches Klanggemälde himmlischer Musik mit Portativ und Fidel. Hier kann man „Englischen Klängen“ lauschen. Musizierende Engel haben bekanntlich zu Weihnachten Hochsaison. Miyoko Ito und Martin Erhardt werden mit Fidel und Portativ den weihnachtlichen Klängen nachspüren. Es erklingen Kompositionen von Gilles Binchois, Gheradello de Firenze, Walter Frye, John Dunstable und Hildegard von Bingen. Miyoko Ito, im japanischen Nagoya geboren, studierte Viola da Gamba in Basel, Trossingen und Bremen und legte 2013 ihren Master ab. Sie gewann beim Wettbewerb der Stiftung Preußische Kulturbesitz „Alte Musik Treff Berlin“ sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis. Martin Erhardt widmet sich gleichermaßen der Theorie und Praxis: Er unterrichtete historische Improvisation und Musiktheorie an den Hochschulen in Weimar und Leipzig und Blockflöte am Konservatorium in Halle. Er konzertiert aber auch als Blockflötist, Cembalist, Organist, Portativspieler und Sänger.

Bereits ab 13 Uhr hat das Museum geöffnet und lädt ein zum „Weihnachtsbären“. Was hat Weihnachten mit einem Bären zu tun? Was sich dahinter verbirgt, können Besucher in der Schütz-Haus-Galerie entdecken. Kartenreservierungen unter Telefon 036605/2405.

Behörde bleibt einen Tag geschlossen

Gera. Die Abteilung Sicherheit und Ordnung/Gewerbe des Ordnungsamtes im Handwerkerhof 13 bleibt am 27. Dezember ganztägig geschlossen. An den übrigen Werktagen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Bürgeranfragen und -anliegen zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Leumnitzer Skatturnier zwischen den Jahren

Gera. Am Donnerstag, dem 28. Dezember, findet am 17 Uhr ein offenes Skatturnier in den Räumen des TSV 1886 Gera-Leumnitz (Wuitzer Straße 2, 07546 Gera) statt. Organisiert wird dieses von den Altherren-Fußballer um Carsten Schmelzer und Lutz Schmidt. Sie laden Interessierte ein, aktiv dabei zu sein. Die Bestplatzierten dürfen sich über ein Preisgeld sowie kleine Aufmerksamkeiten freuen.Die Startgebühr beträgt fünf Euro, vorherige Anmeldungen unter fussball@tsv1886.de oder 0365 51640 sind erwünscht.

Traditionelle Orgelvesper in Seelingstädt

Am Mittwoch 27. Dezember, findet um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche zu Seelingstädt eine Weihnachtliche Orgelvesper mit besinnlichen Gedanken und ruhiger sowie festlicher Orgelmusik statt. Die hiesige Kirchgemeinde lädt – nach allem Weihnachtstrubel und nach den beiden erfüllten Feiertagen – herzlich zu dieser besonderen Abendstunde zwischen den Jahren ein. David Faatz wird die 125 Jahre alte, romantisch disponierte Jehmlich-Orgel spielen. Es erklingen bekannte Melodien und Weihnachtslieder in verschiedenen Choralbearbeitungen und Orgelimprovisationen. Des Weiteren ist Pfarrer Christoph Backhaus aus Knau in Seelingstädt zu Gast und wird liturgisch durch die Vesper führen. Der Eintritt ist frei.