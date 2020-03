Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachtwächtertour durch Geras Altstadt

Wer Interesse hat, folgt dem Gerschen Nachtwächter durch die Geraer Altstadt und lauscht seinen Anekdoten auf „gut Gersch“. Viele unheimliche Geschichten erzählen von unglaublichen Begebenheiten im alten Gera. Der Nachtwächter dreht seine nächste Runde am Freitag, 6. März. Punkt 20 Uhr steht er mit seiner Laterne an der Straßenbahnhaltestelle Sorge/Markt und nimmt interessierte Gäste in Empfang. Bei dem anderthalbstündigen Rundgang erfahren sie Geschichte in Geschichten zur Stadt, aber auch Lustiges und Unterhaltsames um Gersche Originale. Er führt sie zu historischen Plätzen und weiß Spannendes und Schauriges über die Bewohner und die Herrscher zu berichten. Voranmeldungen in der Gera-Information, Reservierungen unter Telefon 0365/8 38 11 11.