Nahverkehr in Gera rollt langsam wieder an

Nachdem am Montagmorgen wegen der Schneemassen zwischenzeitlich gar nichts mehr ging, nimmt der Geraer Nahverkehrsbetrieb (GVB) nach eigenen Aussagen Schritt für Schritt wieder Fahrt auf. Schnee-Blog: Schulen bleiben morgen teils geschlossen – Chaos auf A4 – Busse und Bahnen fahren nicht

Laut Betriebsleiter Straßenbahn, Ralf Roscher, stabilisierte sich am Montagnachmittag (Stand 16 Uhr) der Straßenbahnbetrieb auf allen GVB-Linien. Nach Fahrplan werde aber noch nicht wieder gefahren. Wie die Stadtverwaltung zwischenzeitlich erklärte, bereiteten neben den Schneemassen vor allem zugefrorene Weichen und querstehende Autos immer wieder Probleme.

Seit etwa 15 Uhr ist die Busverbindung zwischen der Zentralen Haltestelle in der Heinrichstraße und dem SRH Wald-Klinikum wiederhergestellt. Laut GVB pendeln zwei Busse der Linie 10. „Unser Ziel ist es, heute Abend zum Schichtwechsel bis gegen 22 Uhr zu fahren“, sagt Roscher. „Wir wollen die Klinikum-Mitarbeiter nicht noch einmal laufen lassen“, erklärte er. Am Morgen waren sie dazu gezwungen gewesen, weil auch der Berg in der Straße des Friedens nicht freigeräumt gewesen sei.

Der weitere Busverkehr soll ab morgen je nach Situation auf den Straßen wieder anlaufen. So ist es auch für den Busverkehr von PRG und RVG vorgesehen, der am gesamten Montag eingestellt wurde, wie das Landratsamt Greiz informiert. Sofern ab Dienstag, 9. Februar, die Straßenverhältnisse eine Befahrung zulassen, wird der Linienverkehr – ggf. mit teilweisen Einschränkungen für Orte, die nicht per Bus erreichbar sind – wieder aufgenommen.

Fahrgästen wird empfohlen, sich morgen vor Fahrtantritt zu informieren, welche Einschränkungen noch bestehen (PRG Greiz: 03661 / 7065-0, RVG Gera: 0365 / 82 456-0).

Servicetelefon der GVB: 0365 – 73 90 111