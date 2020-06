Nahverkehrs-App auch in Bus und Bahn des GVB nutzbar

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) und alle anderen Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) bieten ihren Fahrgästen seit kurzem die Möglichkeit, Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln über die sogenannte „Fairtiq“-App mittels „Check-in/Check-out“ abzurechnen. Darüber informiert die GVB in einer Pressemitteilung. Das System, so wird erklärt, vereinfache die Nutzung des Verkehrsangebotes erheblich.

„Fast jeder kennt das Gefühl, in der Vielfalt der Tarife die Orientierung zu verlieren“, heißt es: „Sei es in einer fremden Stadt oder bei einer noch nicht gefahrenen Strecke in der eigenen Region.“ Mit der „Fairtiq“-App könnten Fahrgäste einfach einsteigen und losfahren, ohne sich über das richtige Ticket Gedanken machen zu müssen.

Günstigster Preis wird berechnet

So funktioniert es: Vor dem Einsteigen den «Start»-Button in der App nach rechts ziehen. Sobald der Check-in auf dem Display angezeigt wird, ist man zur Fahrt berechtigt. Beim Umsteigen läuft die Fahrt automatisch weiter. An der Zielhaltestelle angekommen, einfach den Button «Stopp» nach links ziehen. Die App erkennt automatisch, an welcher Haltestelle der Check-out erfolgte.

Die gesamte Fahrtstrecke vom Start bis zum Ziel muss innerhalb des Verbundgebietes des VMT liegen. Am Ende der Fahrt wird immer der günstigste verfügbare Ticket-Preis berechnet, betont der Geraer Nahverkehrsbetrieb.

Tickets auch weiterhin am Automaten

„Alle Fahrten innerhalb einer Woche werden zu einem Wochenbestpreis zusammengefasst“, heißt es weiter: „So wird zum Beispiel nur eine Wochenkarte berechnet, wenn diese günstiger ist als die Summe der Einzelfahrscheine.“

Alle anderen Vertriebssysteme stehen den Fahrgästen auch weiterhin zur Verfügung. So können Fahrkarten in Bussen und Bahnen der GVB am Automaten gelöst werden.

Weitere Infos unter www.gvbgera.de und www.wisch-und-los.de