Gera . Mitglieder des Buga-Fördervereins haben am Mittwochvormittag in Geras Stadtzentrum insgesamt 250 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narzissen für ein blühendes Gera 2020

Mitglieder des Buga-Fördervereins haben, tatkräftig unterstützt von Mitarbeitern der Otegau, am Mittwochvormittag in Geras Stadtzentrum insgesamt 250 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Die Narzissen sollen im kommenden Frühling ihre leuchtend gelbe Pracht entfalten. Erblühen werden sie unter den Bäumen direkt am Johannisplatz vorm Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608. „Wir hoffen, dass wir an diesen Baumscheiben im zeitigen Frühjahr ein gelbes Blütenmeer erhalten“, erzählt Klaus Schwabe vom Buga-Förderverein.

Die Initiatoren wünschen sich für ihre Pflanzaktion, dass jede dieser Blumenzwiebeln kräftig austreibt, um mit ihren Blüten viele Geraer und Gäste zu erfreuen. Dann können sie nur hoffen, dass die Narzissen im öffentlichen Gelände auch lange an Ort und Stelle stehen bleiben und nicht etwa dreisten Pflanzendieben zum Opfer fallen.