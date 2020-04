Narzissen, die der Buga-Förderverein und Otegau-Mitarbeiter im November 2019 gesteckt haben, sind vor dem Goethegymnasium am Johannisplatz erblüht.

Narzissen recken sich am Geraer Johannisplatz in die Sonne

Sie sind erblüht, die Narzissen am Geraer Johannisplatz. Damit ist die Hoffnung von Buga-Fördervereins-Mitglied Klaus Schwabe aufgegangen, Geraer mit den Blüten erfreuen zu können. Mitglieder des Buga-Fördervereins und Otegau-Mitarbeiter hatten im November 2019 insgesamt 250 Blumenzwiebeln unter Bäumen am Platz in die Erde gebracht. Im Hintergrund das Schulgebäude des Goethegymnasiums/Rutheneum seit 1608.