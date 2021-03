Naturata Biomarkt in Gera eröffnet: Wiedersehen im Bio-Supermarkt

Nach der Insolvenz des Biowerk 8 vor etwa einem Jahr hat der Biomarkt an der Vogtlandstraße mit neuem Betreiber am Mittwoch neueröffnet. Sigrid und Dietmar Plich gehören zu den ersten Kunden und wollen regelmäßig Biolebensmittel kaufen.

Gera. „Wir freuen uns, dass hier wieder offen ist, und viele in unserer Nachbarschaft auch.“ Der Mann deutet in Richtung Wiesestraße, als er Jürgen Tschentscher und Fabian Otto zur Eröffnung ihres Bio-Supermarktes an diesem Mittwochmorgen gratuliert. Unter dem Namen „Naturata“ wagen die Unternehmer den Neustart für den Biomarkt an der Vogtlandstraße.