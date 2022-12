Neu in Bad Köstritz: Fit und mit Selbstbehauptung ins neue Jahr

Bad Köstritz. Neue Trainingsgruppen in der Bergschule in Bad Köstritz.

Der im Sommer dieses Jahres gegründete Verein Prävention Selbstbehauptung Selbstverteidigung in Bad Köstritz (PSS e.V.) trainiert in mehreren Trainingsgruppen in der Sporthalle der Bad Köstritzer Bergschule.

„Wir bieten in unserem neuen Verein viele Möglichkeiten ganz individuell sportlich aktiv zu werden, wie beispielsweise in der Präventionsgruppe Haltung und Bewegung, die besonders für Frauen und Mädchen geeignet ist.

Alter und Kondition ist da nicht so wichtig, es geht wie gesagt vorwiegend um Gesundheitsprävention und Geselligkeit“, informiert der Vereinsvorsitzender Harald Heinz, der auch über eine entsprechende Trainerlizenz für Präventionssport verfügt.

Wie der Vereinsname vermuten lässt, nehmen auch Selbstverteidigung und verschiedenste Kampftechniken breiten Raum ein. Auch hier hat Harald Heinz, der als Großmeister in Jiu Jitsu, Tai Jitsu und seinem eigenen Kampfstil Hachi Do Tai Jitsu international anerkannt ist, seine besonderen Kompetenzen.

Neues Training für Kinder

Der neue Verein PSS e.V. rekrutiert sich aus vielen ehemaligen Mitgliedern des „Kampfsport und Präventionsverein“ Bad Köstritz. Zum weiteren Ausbau der einzelnen Gruppen sind Mitstreiter willkommen. So können Kinder und Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr oder der 5. Klasse in der Gruppe Selbstbehauptung und Selbstverteidigung trainieren. Dafür können sich Interessierte am 4. Januar, 16.30 Uhr, in der Sporthalle anmelden.

Gruppe für Mädchen und Frauen

Am Montag, 2. Januar, ab 16.30 Uhr, sind interessierte Frauen und Mädchen zur Anmeldung und zum Kennenlernen der Präventionsgruppe Haltung und Bewegung in die Sporthalle der Bad Köstritzer Bergschule eingeladen.