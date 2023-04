Neu in Gera: Mit Entdecker-Pass durchs Museum

Gera. Was es mit der Partnerschaft zwischen Naturkundemuseum Gera und Vogtland Tourismus auf sich hat.

Das Museum für Naturkunde Gera ist Partnereinrichtung der Initiative „Museums-Entdeckerpass“ des Tourismusverbands Vogtland. Das Naturkundemuseum ist die einzige Institution in Gera, die sich bisher an der Initiative beteiligt.

Urkunde für fleißige Besucher im Vogtland

Der Museums-Entdeckerpass verbindet 16 Museen und Ausstellungen im sächsischen und thüringischen Vogtland, die besonders sehenswert für Familien mit Kindern sind. Bei jedem Besuch eines Teilnehmers gibt es einen Stempel in eine Sammelkarte im Entdeckerpass. Wer es schafft, drei der teilnehmenden Museen oder Ausstellungen während seines Urlaubs im Vogtland, spätestens aber innerhalb eines Jahres zu besuchen, dem winken eine Urkunde und ein toller Preis.

Die Pässe, in denen die Museen und Ausstellungen vorgestellt werden, liegen in allen Partnereinrichtungen, so auch im Geraer Naturkundemuseum auf dem Nicolaiberg aus.