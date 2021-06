Neubau der Zoitzbergbrücke geht auf die Zielgerade

Mitarbeiter der Firma Strabag haben am Mittwoch die Asphalt-Deckschicht auf dieser Fahrbahnseite aufgebracht.

Gera. Zweite Brückenhälfte über die Zoitzbergstraße steht vor der Fertigstellung.

Zweite Brückenhälfte steht vor der Fertigstellung. Im September 2019 wurde der Neubau der B92-Brücke über die Zoitzbergstraße mit dem Abriss der Richtungsfahrbahn Gera-Zentrum begonnen. Seit August vergangenen Jahres wird der zweite Brückenteil in Richtung Weida gebaut. Mitarbeiter der Firma Strabag haben am Mittwoch die Asphalt-Deckschicht auf dieser Fahrbahnseite aufgebracht. Am 16. Juli sollen das Bauwerk und die Zufahrten fertig sein. Die Investitionssumme beträgt 5,9 Millionen Euro.