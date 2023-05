In Gera: Mit Freude, Mut und Handicap auf der Bühne

Gera. Seit März hat die Theatergruppe der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ eine Mimin mit Handicap. Öffentliche Doppelpremiere am 20. Juni.

„Sie kam in unsere Gruppe und es war, als sei sie schon immer dabei gewesen“, sagt Ulrike Heinz, die Leiterin der Theatergruppe, über ihr neues Ensemblemitglied. Seit März – und mit wachsender Begeisterung – spielt Grit Zenker im Theaterkurs an der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ mit, nachdem sie von Ines Kreibik, Freundin aus Kindheitstagen und Bühnenakteurin, zu einem Auftritt eingeladen worden war.

Seit OP Schluss mit Singen

„Ich habe mir das gern angeschaut und fand es absolut toll“, erzählt Grit Zenker. Früher habe sie gern gesungen, unter anderem im Chor. Seit einer Hirn-OP sei Singen nicht mehr möglich, aber Reden und Theater spielen könne sie. „Letzteres bereitet mir nun riesigen Spaß. Und die Truppe ist fantastisch, hat mich mit offenen Armen aufgenommen“, versichert die Geraerin.

Sie lebt mit der Diagnose AMC, einer angeborenen Bewegungseinschränkung mit steifen Gelenken, verkürzten Sehnen und fehlenden Muskeln im gesamten Körper. „Sozusagen eine Montagsproduktion, bei der Zusammenstellung wurde einfach etwas vergessen“, kommentiert Grit Zenker mit Humor.

Ausdrucksstarke Mimik

„Sie lebt ganz selbstverständlich mit ihrer Einschränkung und sieht darin keinen Grund zum Jammern. Im Gegenteil, sie lacht viel und schafft es, andere mit ihrer Fröhlichkeit anzustecken und ihnen Mut zu machen. Das bewundern wir alle sehr“, so Ulrike Heinz. Zudem verfolgt die Kursleiterin freudig, welch große Begeisterung ihre neue Akteurin mitbringt und wie sehr sie ihrerseits die Gruppe zu begeistern vermag. „Grit zeigt uns, wie ausdrucksstark man sein kann, ohne den ganzen Körper einzusetzen. Sie hat ihre Mimik, ihr Gesicht und den Kopf zur Verfügung und spielt genauso toll Theater wie jedermann ohne Einschränkung“, schildert Ulrike Heinz und hofft, dass andere Menschen mit Handicap ebenfalls Mut fassen und sich für dieses Hobby melden.

Einrichtung barrierefrei

„Wir haben viel zu wenig Akteure mit Behinderung, dabei ist unsere Einrichtung mit Fahrstuhl und Behinderten-WC barrierefrei“, lädt Ulrike Heinz zum Mitmachen ein. Tatsächlich seien die Bedingungen hervorragend, stimmt Grit Zenker zu. Sie komme jeden Dienstag, 18 Uhr, gern zum Kurs. Währenddessen hat es ihr „Frühstücks-Sketch“, im Duett einstudiert und schon von den Mitspielern mit Beifall honoriert, ins neue Programm geschafft. „Hier lebe ich richtig auf, darf kreativ sein, Emotionen zeigen und kann mich richtig auspowern“, schwärmt Grit Zenker. Natürlich sei sie von vornherein ein kommunikativer Mensch. „Ich habe keine Probleme, Menschen anzusprechen. Das wäre in meiner Situation auch fatal, weil ich für alles Hilfe brauche“, so die Geraerin, die mit einer 24-Stunden-Assistenz in ihren eigenen vier Wänden lebt. Vor kurzem ist sie von Lusan direkt in die Stadt gezogen. „Eine wunderschöne, schnuckelige Wohnung. Und dann noch die Theatergruppe. Also bei mir läuft es gerade“, sagt Grit Zenker und strahlt.

Öffentliche Doppelpremiere : Theateraufführung unter dem Motto: „Geschichten, die das Leben schreibt“ mit anschließender Lesung: Dienstag, 20. Juni, 17 bis 19 Uhr, Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“, Eintritt frei