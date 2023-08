Neue Ausfahrt vom Parkplatz des Geraer Tierparks

Gera. Gegenverkehr an der Tierpark Zufahrt bald Geschichte.

Der Geraer Tierpark bekommt eine neue Ausfahrt. Das bestätigt die Geraer Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung zu den derzeit laufenden Arbeiten an der Straße des Friedens in Höhe des Parkplatzes. „Die knifflige Zu- und Ausfahrtsituation im Tierpark ist schon seit langem ein bekanntes Problem“, heißt es. „Seit Januar 2023 gibt es einen erfahrenen Bauingenieur im Umweltamt, der sich dieses Themas angenommen hat.“ Überwiegend aus Spenden und in Eigenleistung wird die neue Ausfahrt vom Parkplatz mit Schranken und Tor errichtet. Durch dieses Vorgehen sei die Dauer der Maßnahme schwer abzuschätzen. „Mit Fertigstellung wird die Zufahrt an den Kassen vereinfacht und die Wartezeit für die Besucher erheblich verkürzt“, heißt es.