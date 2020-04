Petra Meyenberg ist ab 1. Juni 2020 die neue Direktorin der Volkshochschule Aenne Biermann Gera. Sie tritt die Nachfolge von Matthias Schenk an, der in den Ruhestand geht.

Neue Direktorin der Geraer Volkshochschule

Petra Meyenberg übernimmt am 1. Juni 2020 die Leitung der Geraer Volkshochschule. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die neue Direktorin sei in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren aus 22 Bewerbern ausgewählt worden. Die gebürtige Naumburgerin habe über viele Jahre das Frauenkommunikationszentrum des Demokratischen Frauenbundes in Gera geleitet und sich dabei unter anderem in der Erwachsenenbildung engagiert. Die Geraer Volkshochschule kennt die künftige Direktorin aus vielen gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Meyenberg eine hervorragend geeignete, im Bildungsbereich bestens vernetzte und überaus engagierte Leiterin für unsere Volkshochschule gewinnen konnten“, erklärt Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos). Das hohe Niveau der Bildungsarbeit der Geraer Volkshochschule sei vor allem der Verdienst der Mitarbeiter und des bisherigen Direktors Matthias Schenk, der im Sommer in den Ruhestand geht, so die Dezernentin, die überzeugt sei, dass diese erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werde.