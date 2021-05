Neue Filiale für Mode in den Gera Arcaden

In den Gera Arcaden hat am Freitag ein TK Maxx Filiale eröffnet.

Gera. TK Maxx hat am Freitag auf 2000 Quadratmetern in Geras Innenstadt eröffnet.

Am Freitag hat in den Gera Arcaden eine TK Maxx Filiale eröffnet. Modische Kleidung, Schuhe und Accessoires werden dort auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern verkauft, die zuletzt von Medimax genutzt wurde. Laut Unternehmensangaben seien bis zu 40 neue Arbeitsplätze entstanden. Im Moment sei auch hier das Einkaufen per Terminshopping möglich. In Deutschland betreibe TK Maxx aktuell 160 Filialen. Die Mutterfirma TJK Europe unterhalte in Europa über 600 Standorte.