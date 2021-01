Das Kino Metropol in Gera.

Neue Lüftung und 4-K-Projektor: So nutzt das Metropol Gera die Schließzeit

"Wir nutzten die Zeit der Schließung, um für das Metropol Kino ein paar schöne neue Dinge zu schaffen“, berichtete Christian Pfeil, Geschäftsführer der Arena Filmtheater Betriebs GmbH und Betreiber des Metropol Kinos in Gera, im Gespräch mit dieser Redaktion.



So sei vor der ersten kurzfristigen Wiedereröffnung im gesamten Haus die Lüftung saniert worden. „Damit können wir einen 1-A-Luftaustausch garantieren“, sagte Christian Pfeil. Direkt mit der erneuten Schließung sei auch der neue 4-K-Laserprojektor eingetroffen, der ein noch schärferes Bild projiziert. Finanziert wurde er mit Eigenmitteln sowie Fördergeldern der Thüringer Filmförderung und des Bundeskulturministeriums. Insgesamt mehr als 100.000 Euro flossen für beide technische Neuerungen.



„Wenn wir dann endlich wieder Filme zeigen können, bieten wir in unserem Saal „Halbe Treppe“ ein brillantes 4-K-Laserbild, das auf aktuell höchstem technischem Niveau basiert“, freut sich der Unternehmer. Er plant zudem in diesem Jahr, der zurückgesetzten Fassade des Metropols einen schöneren Anblick zu geben. „Dieser Teil der Vorderseite hinter dem Vorbau rührt noch aus DDR-Zeit. Er befindet sich in einem grässlichen Zustand und soll endlich eine schöne Ansicht bekommen.“



„Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin in Gera nachhaltig Kino machen, mit dem Metropol allemal. Ob wir das Ganze vielleicht noch erweitern und Neues versuchen, schauen wir mal. Auf jeden Fall kümmern wir uns um die Filmversorgung, darauf kann sich Gera verlassen“, versichert Christian Pfeil.

