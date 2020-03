Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Packstation in Gera-Zwötzen eingeweiht

Die Deutsche Post hat am Montag (09.03.2020) eine neue Packstation in Gera in Betrieb genommen. Es ist mittlerweile die inzwischen 6. Packstation für die Stadt. Drei weitere sollen noch in diesem Jahr dazu kommen. Die Packstation in der Zwötzener August-Bebel-Straße 1a (REWE-Markt) bietet 126 Fächer und steht Kunden ab sofort zur Verfügung. Nutzer können dort, nach erfolgter Anmeldung, sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Zusteller Alexander Fulde bestückte die Station mit den ersten Paketen.