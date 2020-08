Neue Schau im Haus Schulenburg Gera

Etwas verspätet startet auch Haus Schulenburg in die Ausstellungssaison. Ab sofort ist die Ausstellung „Ingo Kirchner- Abstraktion und Pop aus Ostberlin“ zu sehen. Eine offizielle Ausstellungseröffnung wird nachgeholt, teilte das Haus mit.

Von 1949 bis 1955 studierte Ingo Kirchner in Berlin. Der beengende Realismus-Begriff in der DDR ließ eine kreative Entwicklung des aufstrebenden Künstlers nicht zu. Er und seine Generation suchten eigene Wege und fanden sie mit Blick auf die internationale Entwicklung. In der DDR fand sein Werk kaum Beachtung.

Kirchner beteiligte sich aus eigener Initiative an zahlreichen Grafik-Biennalen und -Ausstellungen. 1968 gewann er den Grand Prix der 2. Internationalen Grafik-Biennale in Krakow. Im Jahr darauf hatte er ebenfalls in Krakow eine große Laureaten-Ausstellung. In der DDR blieb seine erste Ausstellung 1964 im Pankower Lehrerbildungsinstitut für Jahre das einzige öffentliche Forum.

Erst in den 70ern entschlossen sich grafische Kabinette in Berlin und Dresden zu Ankäufen. Ingo Kirchner schuf in dieser Zeit ein vielschichtiges Werk, das formale und technische Brillanz gewinnt. Seiner Maxime folgend „Sich dem freien Spiel der Kräfte mit gebührender Disziplin überlassen“ wendet sich Kirchner nahezu allen klassischen Medien zu, konzentriert sich auf den Holzschnitt, liebt aber auch Aquarell und Collage. Das Werk nimmt an Intensität zu, erfährt um 1977 einen Kulminationsgrad und bricht 1982 jäh ab.

Werke Ingo Kirchners sind in Sammlungen in Berlin, Dresden, Kyoto, Warschau, Krakow, Erfurt und Frankfurt/Oder zu sehen. Haus Schulenburg Gera zeigt das Schaffen des Künstlers in einer Vielfältigkeit, die bisher so noch nicht zu sehen war: groß- und kleinformatige Grafiken, farbenfrohe Aquarelle und Collagen. Auf diese Weise erfährt der Berliner Künstler die Aufmerksamkeit, die ihm bis zu seinem Tod 1983 in der DDR verwehrt blieb.