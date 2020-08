Neue Street-View-Aufnahmen in Gera werden nicht veröffentlicht

Das Google-Street-View-Auto war in den vergangenen Tagen in Gera unterwegs, auch Hinter der Mauer.

Auch in vermeintlich versteckten Winkeln wie hier Hinter der Mauer war in den vergangen Tagen ein Auto für den Kartendienst der Internet-Suchmaschine Google unterwegs. Wie auf Nachfrage erklärt wird, stünden die seit 29. Juni 2020 wieder aufgenommenen Fahrten der Fahrzeuge mit der Kameratechnik auf dem Dach „nicht in Verbindung mit Street View“, sondern dienen der Verbesserung des Kartenmaterials auf Google Maps. Street View ist sozusagen eine auf Umgebungsfotos basierende, allerdings nicht flächendeckende 3D-Ansicht innerhalb des Kartendienstes Maps. Die Kamera-Autos, heißt es weiter, seien jene, die in der Vergangenheit Bilder für Street View lieferten. Bei den derzeitigen Fahrten werde das Bildmaterial aber nur genutzt, um Google Maps zu verbessern, wird versichert , es gebe keine Pläne, es zu veröffentlichen.