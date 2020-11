Neuer Arcaden-Chef in Gera ist gebürtiger Dresdener

„Hier ist alles viel Persönlicher“, umschreibt Tobias Klaer seinen ersten Eindruck. Der 28-Jährige tritt die Nachfolge von Rolf Wernicke an. Am Freitag war sein letzter Arbeitstag als Arcaden-Chef. Eine neue Aufgabe führt ihn nach München ebenfalls in ein großes Einkaufscenter, das er leiten wird. Von der Kleinstadt in eine Metropole. Wernicke lacht kurz und wird ernst. „Ich habe noch nie ein solches Teamgefühl, einen solchen Zusammenhalt kennengelernt wie hier. Fleißige Kollegen und Handwerker, gute Geschäftspartner. All das war für mich bisher beispiellos.“

Der 33-Jährige schwärmt auch von den fantastischen Villen in Gera, den guten Verkehrsanbindungen und vom Stadtwald. Den Tipp nimmt der Neue gleich auf. Er ist leidenschaftlicher Rennradfahrer, Wernicke Mountainbiker. Tobias Klaer hat Hotelmanagement studiert und in der bayerischen Hauptstadt seit Oktober 2018 als stellvertretender Centermanager gearbeitet. Seit Montag nun verantwortet er die Gera-Arcaden, in dem 75 Geschäfte ihre Waren anbieten. Gestern hat ihn der Ex-Chef bei einem Rundgang durch das Center eingeführt. Auch heute noch wird er den künftigen Partner vorgestellt. „Ich möchte den Service weiter ausbauen. Die Leute, vor allem Familien mit Kindern, sollen nicht nur einkaufen gehen, sondern auch was erleben und gern hier verweilen“, spricht Tobias Klaer über seine Vorstellungen. Sein Vorgänger habe sehr gut vorgelegt. „Die Fußstapfen sind groß“. Das modernisierte Knirpsenland mit neuem Empfangstresen, hübschen Möbeln, Kinderkino und dem Kreativbereich steht kurz vor der Eröffnung. „Geplant ist Anfang Dezember, abhängig von den Corona-Regeln“, gibt Klaer einen ersten Ausblick. Weiter wird das Mal- und Bastelheft erscheinen, viermal im Jahr. Im Winterschlaf befindet sich jetzt das zweite Meter große Löwenmaskottchen Gerry, um im Frühjahr wieder fit zu sein. Tobias Klaer will sich schnell auf Wohnungssuche begeben, damit seine Frau nachkommen kann.