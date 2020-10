Neuer Autobahnzubringer im Bau

Mitarbeiter der Fima Max Bögl haben am 5. Oktober 2020 mit dem Bau der neuen Trasse der Landesstraße 1081 zwischen der Autobahn 4, Abfahrt Gera-Leumnitz, und der Ortslage Korbußen begonnen.Es entsteht eine 1,8 km lange neue Straße, die das Gewerbegebiet Korbwiesen anbindet. Die neue Trasse ist schon zu sehen. Blick in Richtung Gewerbegebiet von der Brücke über die Autobahn bei Leumnitz

Die Trasse des neuen Autobahnzubringers zur Anschlussstelle Gera-Leumnitz ist schon zu sehen. Mutterboden ist zur Seite geschoben. Seit 5. Oktober baut die Max Bögl Stiftung &Co. KG auf einem Feld zwischen Korbußen und der Bundesautobahn 4.In drei Etappen soll bis Ende 2022 nicht nur eine direkte Anbindung des Gewerbegebietes Korbwiesen an die Autobahnanschlussstelle Gera-Leumnitz erfolgen, sondern beide Autobahnauffahrten sollen als Kreisverkehre ausgebaut und die Bundesstraße 92 zwischen der Anschlussstelle und dem Kreisverkehr Beerweinschänke um- und ausgebaut werden. Für die Korbußener bedeutet das Bauen, dass sie zwei Jahre lang Gera nur über Ronneburg erreichen und in jede Richtung etwa zehn Kilometer Umleitungsstrecke in Kauf nehmen müssen.