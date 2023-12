Weihnachtsfeier Neuer Baum und Lichterfest am Ferberturm in Gera

Gera Das „Bürgerforum Leben Wohnen Umwelt“ hat eine Eiche gepflanzt. Das ist zwar kein Weihnachtsbaum, ein vorweihnachtliches Fest wird diesen Samstag aber auch gefeiert.

Es ist zwar kein Weihnachtsbaum, aber eine Einstimmung auf den Advent: Trotz Schnee rund um den Ferberturm in Gera hat der Wohngebietsverein „Bürgerforum Leben Wohnen Umwelt“ in dieser Woche unweit des markanten Gebäudes einen Baum gepflanzt. Gesponsert wurde die amerikanische Eiche vom Verein und der Familie Schöne, der Baum soll ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz und zur Verschönerung der Heimat sein, erklärt Jörg Deumer vom Bürgerforum.

In dem Bereich war ein früherer Baum umgefallen, die Eiche sei damit auch eine Ersatzpflanzung. Aufgestellt wurde er durch Mitarbeiter der Bad Köstritzer Baumschule Deegen. Der Jungbaum sei 12 Jahre alt. „In 38 Jahren wollen wir uns dann zum 50. Geburtstag des Baums wieder am Ferberturm treffen“, schreibt Jörg Deumer. Doch auch bis dahin soll es viele Treffen und Feste rund um den Ferberturm geben.

So auch an diesem Wochenende, wenn zum Lichterfest in den Biergarten am Ferberturm eingeladen wird. Am Samstag, 2. Dezember, ab 16 Ur steigt die vorweihnachtliche „Turmparty“ mit Glühwein und Roster, Kaffee und Kuchen und einer adventlichen Lichterstimmung. Der Verein freut sich auf viele Gäste.