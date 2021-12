Neuer Mietspiegel für Gera wird erarbeitet

Gera. Insbesondere private Wohnungsvermieter in Gera sollen mithelfen.

Um das aktuelle Mietniveau in Gera darzustellen und Orientierung für Mieter und Vermieter zu geben, hat die Erarbeitung des zehnten Mietspiegels begonnen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Das Geraer Sozialamt wird dabei fachlich durch einen Arbeitskreis aus Interessensvertretenden von Mietern und Vermietern begleitet.

Geplant sei wieder eine umfangreiche und repräsentative Datenerhebung, wofür die Stadt neben den Wohnungsunternehmen und -verwaltungen insbesondere private Wohnungsvermieter aufruft, mitzuwirken. Die Teilnahme sei freiwillig, zugearbeitete Daten würden ausschließlich für den Mietspiegel verwendet. Konkret wird gebeten, aktuelle Mietdaten für den Zeitraum vom 1. November 2015 bis 31. Oktober 2021 anzugeben. Vermieter, die die Stadt bei der Erhebung von Daten unterstützen wollen, können sich zur Datenübermittlung bis spätestens 7. Januar 2022 an die Stadtverwaltung Gera wenden.

Die erforderlichen Formulare sind auf der Internetseite der Stadt Gera zu finden. Die Rücksendung kann sowohl per Post – Stadtverwaltung Gera, Sozialamt/Abteilung Wohnen/finanzielle Hilfen, Gagarinstraße 99-101 in 07545 Gera – als auch per Mail: mietspiegel@gera.de erfolgen. Rückfragen unter Telefon: 0365/8 38 31 77. Der Mietspiegel werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 veröffentlicht.