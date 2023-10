Neuer Radweg-Abschnitt zwischen Gera und Jena

Der neugebaute Radweg an der Landesstraße bei Großsaara und Kleinsaara.

Gera. Schnelle Verbindung neben der Landesstraße für den Alltagsradverkehr.

In mehreren Bauabschnitten entsteht ein zusammenhängender Radweg von Gera über Stadtroda nach Jena. Mit dem Abschnitt Großsaara – Kleinsaara – Abzweig Waltersdorf konnte in der Regie des Thüringer Infrastrukturministeriums nun ein weiterer Abschnitt dieser Verbindung fertiggestellt werden.

Der neu gebaute Rad-/Gehweg zwischen Großsaara – Kleinsaara ist 1.025 Meter lang, der zwischen Kleinsaara – Abzweig Waltersorf 660 Meter. Beide Abschnitte sind je 2,50 Meter breit. Der Knotenpunkt der Landesstraßen 1076/1078 in Großsaara wurde ebenfalls umgebaut und eine behindertengerechte Querungshilfe mit Fahrbahnteiler errichtet.

Eine Millionen Euro für mehr Sicherheit für Radfahrer

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Bauzeit betrug plangemäß zehn Monate. Der Rad-/Gehweg ist in erster Linie als Alltagsverbindung gedacht. Durch die Kombination von Rad- und Gehweg wird auch die Sicherheit für den Fußverkehr erhöht. Als nächste Maßnahme soll der Rad-/Gehweg über Sankt Gangloff bis an den westlich der A 9 bereits vorhandenen Radweg nach Stadtroda und Jena angeschlossen werden. Die Planungen für diesen Abschnitt laufen bereits.

Weitere Informationen zum Radverkehr in Thüringen:

Das Radroutennetz umfasst gemäß dem Radroutenplaner Thüringen rund 3.700 km überregionale und regionale Themenrouten sowie rund 10.200 km lokales Radnetz. Mit Stichtag zum 1. Januar 2023 betrug die Länge der Radwege entlang der Bundesstraßen 360 km und entlang der Landesstraßen 274 km. Seit 2015 wurden zusätzlich zu den kommunalen Mitteln insgesamt rund 90 Millionen Euro aus EU-, Bundes- und Landesmitteln in den Ausbau und Erhalt der Radwege und in den Fußverkehr in Thüringen investiert.