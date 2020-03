Obst- und Gemüseverkäuferin Hermina Balogh inmitten der überwiegend regionalen Produkte im neu eröffneten Geschäft in der Braustraße/Abzweig Meuselwitzer Straße. Der Erzeugergroßmarkt Laasdorf hat hier kürzlich seine zweite Filiale in Gera eröffnet.

Neuer Regionalladen in Gera

„Nach einem Monat können wir nicht klagen, das Geschäft ist gut angelaufen“, schätzt Verkäuferin Hermina Balogh ein. Seit Ende Januar befindet sich nahe Wintergarten, an der Ecke Braustraße/Abzweig Meuselwitzer Straße ein neuer Obst- und Gemüseladen. Mit ihm eröffnete der Erzeugergroßmarkt Thüringen-Sachsen-Spreewald eG (EGM) aus Laasdorf eine zweite Filiale in der Stadt Gera.

Im Angebot sind – bis auf wenige Ausnahmen – frisches Obst und Gemüse aus regionaler Produktion. Möhren, Spitzkohl, Äpfel, Kartoffeln, Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl, Zwiebeln, Gurken, Tomaten und vieles mehr füllen die Regale. „Bis auf wenige Ausnahmen bauen wir alles selbst an“, erzählt Hermina Balogh und schwärmt insbesondere von der Sortenvielfalt der Tomaten.

Agrar Kauern als ein Partner

Liebhaber alter Obstsorten finden Cox Orange, Boskoop und Fiesta sowie Alexander Lucas-Birnen. „Die bekommt man nur noch selten und ich finde es schön, wenn sie wieder im Regal liegen“, sagt Hermina Balogh. Frische Kräuter und Wein, selbstgemachte Salate ergänzen die Palette. Eier und Eierlikör liefert zudem die Agrargenossenschaft Kauern. Handgemachte Marmeladen kommen von einem Eisenberger Produzenten. Jenaer Senf steht neben Liebstedter Honig. Brühgurken aus Plauen finden sich und Gönnataler Putenspezialitäten.

Für mehr Aufmerksamkeit auf das zweite EGM-Geschäft in Gera hat die gebürtige Ungarin, die seit rund drei Jahren im Unternehmen beschäftigt ist und zuvor in der Filiale in Untermhaus tätig war, das Schaufenster mit großen Buchstaben beklebt. „Die professionelle Werbeschrift vom Unternehmen folgt in den nächsten Tagen. Vorerst habe ich sie selbst gebastelt, dafür mit viel Liebe“, erzählt die junge Frau lachend.

Eine weitere Filiale der EGM Laasdorf soll in Kürze in Alt-Bieblach eröffnen. Die Erzeugergemeinschaft präsentiert einen Zusammenschluss von traditionellen Anbauregionen und verfügt damit nach eigenen Angaben über insgesamt 1500 Hektar Freilandanbau und 40 Hektar Unterglasgemüsebau. Auf diese Weise produziert sie rund 36.000 Tonnen Obst und Gemüse im Jahr.

Öffnungszeiten der neuen Filiale: Montag bis Mittwoch: 9 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag/Freitag von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 14 Uhr