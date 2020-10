Das Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ lädt für Freitag, 20 Uhr, zur nächsten Premiere in den Rathaushöhler ein.

„Voll verklemmt und Schraube locker – da bahnt sich was an“ heißt das neue Bühnenprogramm des Fettnäppchens. Mobilität im Ländlichen Raum, grüne und innovative Lösungen für Thüringens Infrastruktur, da macht die Bahn mobil und schickt den neuen Regiocity Nr. 3. von Wetterzeube nach Ziegenrück und mit ihm die beiden Zugbegleiterinnen Rita und Kerstin (Anett Buchinski und Dürten Thielk) auf die Schiene. Pünktlich und zuverlässig soll er auch die entlegensten Haltepunkte verbinden und so das ramponierte Image der Bahn wieder aufpolieren. Ob das allerdings gelingt, ist die Frage, denn nicht nur bei den Damen scheint etwas verklemmt beziehungsweise locker zu sein.

Kabarettisten mit Zug-Erfahrung

„Wir haben uns für das Zug-Thema entschieden, weil es um die Deutsche Bahn nicht gut bestellt ist. Sie erschöpft sich derzeit in Schlagworten. Da geht um die Digitale Schiene und Agenda für eine bessere Bahn, aber keiner spricht von Verspätungen, Unhöflichkeit, veralteten Gleisanlagen und Zugausfällen. Wer so vollmundig die Zukunft beschwört und in der Gegenwart schon steckenbleibt, der sollte sich lieber auf die Vergangenheit besinnen“, meint Fettnapp-Chefin Eva-Maria Fastenau. „Wenn die Bahn die grundlegenden Dinge hinbekommt und die aktuellen Probleme erledigt hat, dann kann sie sich auf die großen Dinge der Zukunft besinnen. Gerade jetzt, wo viele unserer Kollegen mit dem Zug fahren, stellt sich die Frage: Muss man sich das alles gefallen lassen. Ja, muss man, weil man gar keine Chance hat“, so Fastenau. Und so sind nicht nur illustre Bahnreisende, verzweifelte Fahrkartenkäufer, ein schwatzhafter Gleisarbeiter, eine am Eisenbahnhobby des Gatten verzweifelnde Ehefrau, sondern auch zwei muntere Schaffnerinnen in ihrem Element. Für Schauspielerin Anett Buchinski aus Berlin ist es nach „Mein Männlein steht im Walde“ das zweite Programm in Gera, für Kollegin Dürten Thielk aus Rostock die Premiere. „Voll verklemmt und Schraube locker – da bahnt sich was an“ gibt es mit viel Musik von Michael Seeboth und Texten von Rainer Bartossek und Robby Mörre unter der Leitung von Kabarettchefin Eva-Maria Fastenau.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Rathaushöhler beim Einlass und beim Toilettengang ist Pflicht.

Premiere: Freitag, 23. Oktober, um 20 Uhr, Rathaushöhler. Weitere Termine: Samstag, 24. Oktober, Freitag, 13. November, Samstag, 14. November, jeweils 20 Uhr. Karten unter Telefon: 0365 - 2 31 31 oder 01573 - 17 07 893 und gera@kabarett-fettnappchen.de