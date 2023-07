Neues Kehr-Regime für Gera-Untermhaus

Halteverbot für die Straßenreinigung in der Küchengartenallee in Untermhaus.

Gera. Warum in einigen Straßen im Geraer Stadtteil temporär Halteverbot gilt.

Seit Jahren ist die Straßenreinigung im dicht bewohnten und ebenso dicht zugeparkten Geraer Stadtteil Untermhaus ein Reizthema. Nun tut sich sichtbar etwas.

Am Montag waren in der Küchengartenallee temporäre Halteverbotsschilder aufgestellt worden mit dem zusätzlichen Verweis auf eine Straßenreinigung am 4. Juli, also am Dienstag in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr.

Gründliche Reinigung nach Bedarf

„Die Küchengartenallee wird nach dem Straßenreinigungsplan für Gera eigentlich nicht maschinell gereinigt“, erklärt auf Zeitungsnachfrage der Leiter des städtischen Amtes für Tiefbau und Verkehr, Rico Oßmann. Normalerweise sind die Anwohner nach der Geraer Straßenreinigungssatzung in der Pflicht, vor der eigenen Haustür auch die Fahrbahn zu kehren.

Aber die Straße werde zum Parken auch von Nicht-Anwohnern genutzt und der Bedarf zu reinigen sei gegeben wegen Laub und Ästen, die von den Alleebäumen auf die Fahrbahn herunter gefallen waren. So die Erklärung des Amtsleiters. Und: Das temporäre Halteverbot deshalb, damit die Kehrmaschine bis an den Bordstein auch die Schnittrinne mit reinigen kann.

Ortsteilrat kann etwas bewegen

In einer Vor-Ort-Begehung mit Tiefbauamt, Oberbürgermeister und Ortsteilrat schon vor der Untermhäuser Einwohnerversammlung Anfang Juni sei der besondere Reinigungsbedarf für einzelne Straßenzüge festgestellt worden, erläutert der Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser. Jetzt stellt er erfreut fest: „Schön zu merken, dass ein Ortsteilrat doch etwas bewegen kann.“ Einiges sei allerdings noch zu klären, wie die ständig zugesetzten Gullys. Etwa am Gries in Alt-Untermhaus, wo bei Starkregen das Wasser nicht schnell genug abfließen könne.

Nach der Einwohnerversammlung ist für die Straßen und Plätze mit besonderem Reinigungsbedarf ein besonderes Kehr-Regime festgelegt worden. Heißt: Gründlich gekehrt wird künftig am Biermannplatz, in der Küchengartenallee und in der Conradstraße – vor allem, weil dort viele Bäume an den Straßenrändern stehen, erläutert Amtsleiter Oßmann.

Reinigung bis zu dreimal im Jahr

Maschinell gereinigt bis zur Bordsteinkante würden diese Straßen zwei bis maximal dreimal im Jahr. Um das gründliche Kehren zu gewährleisten, werden dafür zuvor temporäre Halteverbotsschilder aufgestellt – wie Anfang dieser Woche in der Küchengartenallee und am 6. und 7. Juli am Biermannplatz.

Das neue Reinigungsregime für Untermhaus sei mit dem beauftragten Dienstleister GUD – Geraer Umweltdienste vereinbart, sagt Oßmann. Es auf weitere Straßenzüge im Stadtteil oder gar weitere Stadtgebiete in Gera auszuweiten, sei allerdings schwierig. Denn: Mit der besonderen Reinigung nach Bedarf steige der Aufwand und damit auch die Kosten.