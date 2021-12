Neues Maskottchen für Wünschendorf

Wünschendorf. Mike Görl aus Wünschendorf kreiert „Hänschen“, einen Pelikan mit Barett.

„Wünschendorf wird als Ziel für den Tages- und Wochenendtourismus sowie als potenzieller Kooperationspartner innerhalb touristischer Netzwerke immer interessanter. Zum Beispiel für den Tourismusverband Vogtland, für die Initiative rund um die Vermarktung der Elstertalbahn, für den Osterpfad Vogtland – und dafür braucht es ein Maskottchen. Ein solches ist als Identitätsträger wichtig. Wir müssen Wünschendorf weiterentwickeln und weiter nach vorne bringen und dafür braucht es Werbung“, sagt der Wünschendorfer Mike Görl, der als Verwaltungsfachwirt in der Dresdener Wirtschaftsförderung tätig ist.

„Wünschendorf war mindestens seit den 1920er Jahren ein klassisches Naherholungsziel. Zudem stehen in den kommenden Jahren diverse Jubiläen ins Haus, die Wünschendorf mittelbar oder unmittelbar betreffen“, so Görl. Als Beispiele nennt er unter anderem im Sommer 2024 1050 Jahre Kirche St. Veit, 2025 150 Jahre Elstertalbahn, 2027 sowohl 100 Jahre Märchenwald als auch 100 Jahre Gondelstation.

Görl rechnet damit, dass es zu diesen Anlässen voraussichtlich zu mehr oder weniger größeren Aktivitäten mit teils überregionaler Ausstrahlung kommen werde. Deshalb, so Görl, sei es wichtig, die Vermarktung der lokalen touristischen Angebote kampagnenfähig zu gestalten und ein entsprechendes Marketing aufzustellen. „ ‘Hänschen’ soll genau dieses Ziel unterstützen, da kommt diese örtliche Identifikationsfigur genau richtig, mit der man zugleich auch die Souvenirlandschaft bereichern könnte. Mit den aktuellen örtlichen Vermarktungsstrategien bleibt man in weiten Teilen auf der lokalen Ebene hängen, das soll sich ändern“, sagt der 53-Jährige. „Dass ein überregionales Interesse an dem Ort da ist, zeigte sehr deutlich das teils sogar internationale Spendenpublikum zum Wiederaufbau des Märchenwaldes 2019.“

Görl hat Hänschen schon vor geraumer Zeit entworfen. Es war so 2007/2008, erinnert er sich. Dann ist die Idee um ihn ein wenig eingeschlafen gibt der Wünschendorfer zu. Jetzt, während seines Homeoffices, habe er ihn wieder aus der Schublade gezogen, wollte ihn nicht verstauben lassen.

Es ist ein Pelikan mit Barett namens Hänschen. Grafiker Henry Hähle hat ihn perfektioniert. Es ist ein Pelikan, weil dieser auch im Wappen der Gemeinde zu finden ist. In diesem nährt ein Pelikan mit seinem Blut seine Jungen. Das Barett beziehe sich auf Hans von Bora, dem Schwager Martin Luthers, der von 1542 bis 1544 als Verwalter des Klosters in Cronschwitz tätig war. Bei dem Entwurf des Pelikanes hatte Görl unter anderem das Mosaik im Hinterkopf, was man dem Hänschen – der Name soll ebenfalls auf Hans von Bora anspielen – auch ansieht.

Das Markenrecht für sein Hänschen habe Görl sich bereits gesichert. Nun will er es jedem, der es für touristische Vermarktung nutzen will, kostenfrei zur Verfügung stellen. „Pfiffige Figuren kommen an. Aus touristischer Sicht muss auch Wünschendorf eine Markenpolitik fahren.“

Wünschendorfs Bürgermeister Marco Geelhaar kennt Hänschen und seinen Initiator. Gemeinsam mit ihm habe Geelhaar schon im Gemeinderat zusammengearbeitet. „Es ist eine tolle Marketingidee und ich weiß, dass wir darin ein gewisses Defizit haben“, sagt Marco Geelhaar. „Es ist eine gute Idee und eine gute Vorlage. Gegen die Nutzung eines solchen Maskottchens spricht nichts, wenn es der Attraktivität nutzt. Nun müsse man ins Gespräch kommen, wie sich Hänschen nutzen lasse.“