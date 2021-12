Neues Stück Bitumendecke für Zwötzener Straße in Gera

Gera. Seit dieser Woche arbeitet die Strabag AG auf einem Straßenabschnitt. Dafür ist halbseitig gesperrt.

Alte Schienen, die zuletzt 1971 von Straßenbahnen befuhren wurden, Bitumen und Schlackepflaster bauen Mitarbeiter der Strabag AG seit Montag im Auftrag der Stadt Gera in der Zwötzener Straße zwischen den Hausnummern 35 bis 53 aus. Damit bekommt nun auch die andere Hälfte der Straße auf einem 170 Meter langen Abschnitt eine neue Fahrbahnoberfläche.

Die Bordsteine werden bis auf eine abzusenkende Grundstückseinfahrt nicht neu gerichtet. Der Fahrzeugverkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbei geleitet. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, sollen die Arbeiten am 18. Dezember beendet sein.