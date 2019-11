Einsatzbereit: Das neue Tanklöschfahrzeug 3000 der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte. Am Stützpunkt in der Freitagstraße ist es feierlich übergeben worden.

Gera. Am Samstag erhielt die Freiwillige Feuerwehr Gera-Mitte ein nagelneues Tanklöschfahrzeug TLF 3000. Der Vorgänger geht damit in den Ruhestand.

Neues Tanklöschfahrzeug für Freiwillige Feuerwehr Gera-Mitte

Am Samstag erhielt die Freiwillige Feuerwehr Gera-Mitte ein nagelneues Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF). Im Vergleich zum Vorgänger kann es mit 3000 Litern eine größere Wassermenge aufnehmen, verfügt über eine Löschlanze, mehr Beleuchtungsgeräte und Ausstattung. Neu ist auch ein Akku betriebener Be- und Entlüfter. „Den haben Geraer Wehren noch nicht. Bisher gibt es nur Kraftstoff- oder Elektrobetriebene Lüftungsgeräte. Jetzt kann dieses Gerät autark zum Be- oder Entlüften einer Wohnung arbeiten. Insofern wird es auch eine spannende Testphase sein“, erklärte Kristian Holitschke, Fachgebietsleiter Technik der Berufsfeuerwehr. 300.000 Euro kostete das TLF, ein Drittel davon sind Fördermittel. „Ein Fahrzeug quasi von der Stange gibt es nicht mehr. Das TLF 3000 ist individuell an die Bedürfnisse der Geraer Wehr angepasst worden. Für den Vorgänger, Baujahr 1996, läuft nun der Tüv aus. Gerade in den ersten zehn Jahren wurde die Wartung seitens der Stadt leider vernachlässigt. Insofern ist es schon erstaunlich, dass es noch so lange unterwegs war“, sagte Wehrführer Dirk Kortus von der FFW Gera-Mitte, die aktuell über 35 Aktive verfügt. Geras OB Julian Vonarb (parteilos), Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU), Feuerwehrchef Thilo Schütz sowie Aktive des ASB, der Geraer Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Liebschwitz und weiterer befreundeter Wehren wie aus Nürnberg-Worzeldorf, begleiteten die Übergabe mit Reden. Pfarrer Stefan Körner weihte das neue Fahrzeug.