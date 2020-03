Noch kein Azubi-Ticket auch für FSJler

Das Azubi-Ticket wird vorerst nicht auf weitere Gruppen ausgedehnt werden können. Das ist der Tenor der Antwort aus dem Thüringer Bildungsministerium aus diesem Monat.

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 3. Februar in Gera mit jungen Leuten sprach, war dieses besondere Ticket Thema. Tom Liebschner stellte fest, dass die FSJler dabei komplett vergessen worden waren. Also jene jungen Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten. Der 18-Jährige plant ein solches am Theater. „Da hätte man auch selbst drauf kommen können“, hatte damals Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erklärt. Noch weiter ging Tillmann Becker. Der 16-Jährige forderte, das Azubi-Ticket nicht nur für Azubis, sondern für alle Schüler einzuführen.

Bis Ende 2020 keine Zulassung für weitere Personengruppen

Das Bildungsministeriums halte regelmäßige Rücksprachen mit dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), welches für das Azubi-Ticket originär zuständig ist, heißt es auf die Frage unserer Redaktion, was Minister Holter unternehmen konnte. Neben den Trägern von FSJ und FÖJ, dem Freiwilligen Ökologischen Jahr, hätten sich 2019 auch zahlreiche Jugendliche an einer Petition für die Erweiterung des Azubi-Tickets in Thüringen auch auf andere Personengruppen eingesetzt. „Leider ist dies mit den für 2020 eingestellten Haushaltsmitteln nicht möglich“, erklärt Pressereferentin Silke Fließ.

Ursprünglich, so wird erklärt, war das Azubi-Ticket mit 153,89 Euro kalkuliert, von dem die Azubis 50 Euro monatlich zahlen mussten. Zwischenzeitlich wurde der Referenzpreis auf 179,44 Euro angehoben, von denen die Azubis weiter nur 50 Euro zahlen und das Land 129,44 Euro dazu gibt. Bei Beibehaltung des Berechtigungskreises können 5541 Azubi-Tickets finanziert werden.

Aktuell werde es unverändert als Pilotprojekt bis Ende 2020 weiter geführt. Zusätzliche Mittel wären Bestandteil der anstehenden Haushaltsberatungen. Dafür sei das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft federführend.

Wirtschaft soll sich an künftiger Finanzierung beteiligen

Für die Entwicklung vom Pilotprojekt zum dauerhaften Angebot sei ein zukunftssicherer Finanzierungsmechanismus notwendig. Daran werde unter Abstimmung der beteiligten Ministerien gearbeitet. Die steigenden Abonnenten-Zahlen würden laut Bildungsministerium einen deutlichen Hinweis darauf geben, dass sich „beispielsweise auch die Wirtschaft am Azubi-Ticket finanziell beteiligen muss“, heißt es.