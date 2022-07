Norbert Gleinig offiziell als Rechtsamtsleiter in Gera verabschiedet

Gera. Alexander Streibhardt konnte als Nachfolger gewonnen werden

Norbert Gleinig, Rechtsamtsleiter in Gera, wurde jetzt offiziell von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) verabschiedet. Seit 2. Mai 1991 war dieser mit dem Aufbau des Rechtsamts involviert und anschließend seit 1. August 1993 als Leiter des selbigen tätig. Außerdem hatte er seit 2004 die Funktion als Wahlleiter inne. „Die Stadt hat Herrn Gleinig viel zu verdanken. Fachlich und menschlich hat er das Rechtsamt und damit all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompetent und strukturiert durch die vergangenen drei Jahrzehnte geführt“, würdigte Vonarb seine Arbeit. „Außerdem hat er als Wahlleiter Großes geleistet und viele Wahlen unterschiedlichster Art gemeinsam mit umliegenden Wahlkreisen höchst verantwortungsvoll und erfolgreich begleitet. Die Leidenschaft und Engagement für Gera war beeindruckend.“

Im Fokus seiner gesamten Laufbahn in der Stadtverwaltung habe stets die Bevölkerung gelegen: „Wir in der Verwaltung üben unsere Tätigkeit nicht zum Selbstzweck aus, sondern sind Dienstleister mit einem klaren Auftrag. Dabei hat sich in den vergangenen 30 Jahren besonders die Arbeit von Juristen verändert. Die Quellen der Rechtsberatung wurden modernisiert.“

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besonders schätzte Gleinig in diesem Zusammenhang die fachübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung. „Meine Arbeit war immer vielseitig und alles andere als langweilig. Und – was ich auch immer wieder in meinem Berufsleben erfahren habe – es gab nichts, was es nicht gab“, fasst er seinen Weg im Rechtsamt zusammen. Jetzt freue er sich aber erst einmal auf mehr Freizeit in der Natur in seiner Heimat Bayern.

Alexander Streibhardt konnte als Nachfolger gewonnen werden. Der ehemalige Fachanwalt für Verkehrsrecht und Vater von zwei Kindern übernimmt die Amtsleiterstelle sowie die Leitung der künftiger Wahlen.