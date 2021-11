An einem Arbeitsplatz in der Zentralen Leitstelle Gera.

Notrufnummern in Gera sind nicht mehr gestört

Gera. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera gibt Entwarnung.

Am Donnerstagmorgen, 11. November, waren die Notrufnummern 110 und 112 in mehreren Bundesländern ausgefallen. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Gera gibt nach der Störung zwischen 5.20 und 5.42 Uhr wieder Entwarnung, wie die Geraer Stadtverwaltung am Vormittag informiert.

Der Ausfall der Rufnummer habe in diesem Zeitraum keine Konsequenzen gehabt, heißt es.

Sollte es in Zukunft erneut zu Ausfällen der Notrufnummern kommen, bittet die Stadtverwaltung Gera um Nutzung der öffentlichen Telefonnummer der Feuerwehr Gera unter: 0365 / 8382635.