Nur wenige Geraer Spielgeräte sind verschlissen

Das Piratenschiff auf dem Spielplatz am Gries in Untermhaus.

Gera. In der Stadt Gera gibt es 70 kommunale Anlagen, die das Amt für Stadtgrün gerade erst einer Hauptuntersuchung unterzogen hat.

Die Hauptuntersuchung von Geras 70 Spielplätzen habe trotz des hohen Durchschnittsalters der Geräte von rund zwanzig Jahren einen im Allgemeinen gewarteten und gepflegten Zustand gezeigt, informiert die Geraer Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Dennoch seien einige Spielgeräte so stark abgenutzt, dass sie verschlissen sind. Dies treffe besonders auf den Kleinkinderbereich in der Debschwitzer Eiselstraße und den Spielplatz Lobensteiner Straße in Lusan zu. Hier seien Reparaturen kaum noch möglich und obendrein unwirtschaftlich.

23.000 Euro für Reparaturen im Jahr 2022

Für Ersatzinvestitionen würden nächstes Jahr rund 23.000 Euro aus der Infrastrukturpauschale des Freistaates Thüringen zur Verfügung stehen. Diese Summe ermögliche kleinere Reparaturen, die von „den engagierten Mitarbeitenden der städtischen Holzwerkstatt überwiegend in Handarbeit“ ausgeführt würden, heißt es. „Es steht außer Frage, dass gute Spielplätze ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind, wenn diese zum Entdecken, Spielen und Verweilen einladen und ihre Nutzung sicher ist. Aus diesem Grund werden die Spielplätze der Stadt mit viel Hingabe und Idealismus durch das Amt für Stadtgrün nach den Maßgaben des Spielplatzentwicklungskonzeptes betreut und weiterentwickelt“, wird Amtsleiter Jörg Kirschnick-Werner zitiert.

Aus den Ergebnissen der Hauptuntersuchung 2021 resultierten die Reparaturvorschläge des Amtes, die in Kürze in der Arbeitsgruppe „Spielplatz“ sowie im Jugendhilfeausschuss beraten und verbindlich festgelegt werden sollen.

Spielplätze seien unverzichtbar für die Infrastruktur einer familienfreundlichen Stadt, erklärt die Stadtverwaltung. Für Eltern, Großeltern und Kinder sei es wichtig, dass spannende Spielmöglichkeiten bestenfalls in laufbarer Reichweite zur Wohnung vorhanden sind. Mit siebzig Spielplätzen sei das in Gera fast überall der Fall. Besondere Kleinode aus sich der Verwaltung seien Themenspielplätze wie das Piratenschiff am Gries, die Ritterburg in der Eiselstraße oder das Huhn im Hofwiesenpark.