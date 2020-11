Nur wenige Verstöße gegen Maskenpflicht registriert

Kontrolliert wurde die Maskenpflicht im Nahverkehr in den Morgenstunden und am Nachmittag.

Gera. Geraer Ordnungsamt und Polizei registrierten bei Kontrollen am Donnerstag in Bussen und Bahnen des GVB Verstöße „im unteren zweistelligen Bereich“.

Polizei und städtisches Ordnungsamt haben am Donnerstag gemeinsam die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen der GVB kontrolliert. Wie die Stadt am Freitag auf Nachfrage informierte, habe die Zahl der vom Ordnungsamt registrierten Verstöße „im unteren zweistelligen Bereich“ gelegen. „Überwiegend wurde die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung jedoch eingehalten“, heißt es.