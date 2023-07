Obhut für die Jungen, Pflege für die Alten: Geraer Heimbetriebsgesellschaft feiert 30-Jähriges

Die Heimbetriebsgesellschaft Gera feierte am 4. Juli ihr 30-jähriges Bestehen im Pflegeheim „Kurt Neubert". Nick (17) aus dem Kleinstheim in der Lasurstraße steuert eigene Songs zur Feierstunde bei. Baudezernent Michael Sonntag (l.) und Geschäftsführer Andreas Götz (2. v. l.) lauschen.

Gera. Mit drei Pflegeheimen war die städtische Geraer Heimbetriebsgesellschaft im Juli 1993 gestartet. Heute ist sie einer der größten Arbeitgeber der Stadt.

Fritz Koch, Franz Lenzner und Kurt Neubert – diese Namen trugen die drei kommunalen Geraer Pflegeheime mit zusammen über 900 Plätzen, die am 1. Juli 1993 in die Trägerschaft einer neu gegründeten Gesellschaft übergingen. Es war die Geburtsstunde der Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH (HBG), die am Mittwoch genau dieses 30-jährige Bestehen mit einer Feierstunde im Seniorenpflegeheim „Kurt Neubert“ in Lusan beging.

Dieses und das ebenfalls in Lusan beheimatete Franz-Lenzner-Heim gibt es bis heute. Sie gehören zu den inzwischen fünf Pflegeheimen und sieben Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen der HBG, die mit insgesamt rund 560 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Stadt gehört. Trotzdem ist das Thema Personal, wie in so vielen Unternehmen, die große Herausforderung, sagt Geschäftsführer Andreas Götz. „Rein rechnerisch bräuchten wir nun sogar noch mehr Personal, seit 1. Juli gilt das neue bundesweite Bemessungsinstrument fürs Pflegepersonal“, sagt er.

Suzanne Vöcking (links) und Iris Striegel von der Otegau haben Andreas Götz zum Jubiläum ein Vogelhaus für den Garten des Kurt-Neubert-Heimes mitgebracht. Foto: Marcel Hilbert

18 Auszubildende in allen Lehrjahren – doch das reicht nicht

Mit eigener Ausbildung zieht man sich den Nachwuchs heran, ist auch froh über insgesamt 18 Auszubildende in der Altenpflege in allen Lehrjahren, doch reicht das auch nicht, um den Bedarf an allen Standorten zu decken. Wichtig ist ihm, in der Feierstunde den Mitarbeitern zu danken, wobei er auch die Ehrenamtlichen mit einbezieht. Ebenso erinnerte Götz, der mit Beginn der Coronakrise im März 2020 die Leitung des städtischen Unternehmens übernahm, an seine Vorgänger, darunter der Gründungsgeschäftsführer Harald Schröder und Wolfgang Reuleke, der 1993 bis 2001 als Prokurist und von 2001 bis 2016 als Geschäftsführer lange Jahre die HBG prägte und formte. Gratulationen gab es zum runden Geburtstag auch von Baudezernent Michael Sonntag (parteilos) im Namen der Stadt und von der HBG-Aufsichtsratsvorsitzenden Bettina Etzrodt (AfD).

99 Plätze haben die Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nach der Gründung kamen bereits 1994 die damaligen Kinderheime „Lusan“ und „Ernsee“ dazu, wobei das heute noch existierende Kinder- und Jugendheim Ernsee mit 24 Plätzen die größte Einrichtung der HBG im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist. Hier wurde auf Dezentralisierung gesetzt, es entstanden Kleinstheime etwa in Langenberg oder Bieblach. Insgesamt 99 Plätze gibt es in den Kinder- und Jugendeinrichtungen der HBG.

Über 600 Pflegeheimplätze und 26 Tagespflegeplätze sind es in den Pflegeheimen, zu denen neben „Kurt Neubert“ und „Franz Lenzner“ noch die Pflegeheime „Otto Dix“ (2004 eröffnet) und Colliser Straße (1999 eröffnet) sowie das Pflegeheim mit Wachkoma-Zentrum „Am Hofwiesenpark“ (2002 eröffnet) gehören.

Zwischenzeitlich auch Kindergartenträger

Zwischenzeitlich, ab 1997, war die HBG auch Träger für 12 vormals kommunale Kindergärten, ehe nach einem Stadtratsbeschluss 2001 sämtliche Geraer Kindergärten in freie Trägerschaft übergingen. Viel Bewegung also in drei Jahrzehnten. Bei der Frage nach aktuellen Erweiterungsvorhaben kommt Andreas Götz schnell wieder zum Thema Personal. Geplant sei mittelfristig ein größeres Investitionsvorhaben am Franz-Lenzner-Heim, das einen Ersatzneubau und in der Folge den Umbau des Bestandsgebäudes für neue Angebote vorsieht. Finanziell wird bei solchen Vorhaben wie in der Vergangenheit auf Fördermittel gebaut, darüber hinaus trägt sich die Gesellschaft selbst, sagt Götz auf Nachfrage.