Offene Gärten in Gera und Umgebung locken viele Interessierte

Ohne zentralen „Tag der offenen Gärten“ öffneten am Sonnabend ein paar Gartenfreunde in der Region ihre grünen Oasen. Darunter waren auch Christa und Gunter Dittmann (Foto). Sie empfingen in ihrem etwa 1000 Quadratmeter großen Garten am Wünschendorfer Veitsberg zahlreiche Gartenfreunde. Auch Liane Breiter in Rußdorf und Kay-Uwe Walther in Kaimberg waren sehr angetan von der Resonanz, die mit der aus den Vorjahren vergleichbar gewesen sei. Nur Familie Schmidt in Rohna konnte nicht in die Begeisterung einstimmen. Angesichts vieler zu erwartender Gäste hätte sie den Kontakt zum Gesundheitsamt in Greiz gesucht und daraufhin ein Hygienekonzept erarbeitet, sagte Gaby Schmidt. Relativ kurzfristig sei am Donnerstag die Öffnung des Gartens untersagt worden.