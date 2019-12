Mildenfurth. A-Capella-Ensemble Octavians gastiert am dritten Advent im Kloster in Mildenfurth. Seit elf Jahren ist das Oktett international unterwegs.

Oktett hat schon vor Angela Merkel gespielt

Zum dritten Advent, am 15. Dezember um 17 Uhr, präsentieren die acht Herren des mehrfachpreisgekrönten a-capella-Ensembles „Octavians“ einen unterhaltsamen wie besinnlichen Adventsabend voller Überraschungen. Das teilt Joachim Bauer vom Arbeitskreis Kunst und Kultur des Klosters Mildenfurth in einer Pressemitteilung mit. In ihrem Programm „Coming home for Christmas“ stellen die acht Musiker völlig neue Facetten ihres Repertoires vor, heißt es in der Mitteilung. Die Gruppe kann auf eine elfjährige Laufbahn mit etlichen Konzerten zurückblicken. Selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Gruppe schon live gesehen, als sie anlässlich des Thüringer Sommerfestes in Berlin im Juni 2014 auf die Gruppe traf, geht aus der Biografie auf der Webseite der Octavians hervor.

Swing-Schlittenfahrt zum Fest der Liebe

Am dritten Advent widmet sich die Gruppe vor allem einem: Dem Weihnachtsfest: Beschwingt und „beswingt“ begeben sie sich auf eine musikalische Schlittenfahrt durch den weißen Winterwald und erreichen schließlich ihr Ziel, pünktlich zum Fest der Liebe, im trauten Schoß der Familie, heißt es in der Pressemitteilung zum Inhalt der Veranstaltung. Auf dem Weg dorthin begegnen ihnen zahlreiche neu komponierte Arrangements populärer und traditioneller Weihnachtslieder aus Jazz, Swing und Pop, heißt es.

Preisgekröntes Oktett

Das Vokaloktett „Octavians“ ist Preisträger verschiedener Wettbewerbe. Unter anderem habe das Oktett den ersten Preises auf dem internationalen a-capella-Wettbewerb von Veranstalter „amarcord“ im Gewandhaus zu Leipzig abgeräumt. Obwohl nur mit männlichen Stimmen besetzt, kann die Gruppe ein stimmliches Spektrum vom höchsten Sopran bis zum tiefsten Bass intonieren, heißt es in der Mitteilung. Demnach geben gleich drei Counter-Tenöre den Octavians ihre unverwechselbare und faszinierende Klangfarbe.

Wegen der zu erwartenden Nachfrage empfiehlt sich eine telefonische Kartenbestellung unter . Die Anfahrt zum Kloster Mildenfurth ist wieder aus beiden Richtungen möglich.