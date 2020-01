Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ordnungsamt Gera verzeichnet weniger Verstöße als im Vorjahr

Um etwa 30 Prozent zurückgegangen ist die Zahl der Verfahren, die 2019 vom Vollzugsdienst des Geraer Ordnungsamts bearbeitet wurden. Das teilte die Stadt in einem Schreiben mit und führt den Rückgang unter anderem auf erhöhte Präsenz von Ordnungsamt und Polizei zurück.

Auch Bußgeldbescheide seien weniger verschickt worden als 2018. Insgesamt gab es bis Ende November 619 Verfahren. Zum Vergleich: 2018 waren es 898. Den größten Rückgang hat es laut Stadt im Bereich Alkoholverbot gegeben: Gab es 2018 noch 122 Verstöße, waren es 2019 nur 66. „Die kontinuierlichen und erhöhten Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei, vor allem in der Alkoholverbotszone in der Heinrichstraße, sind Ursache für diese positive Entwicklung“, ist sich die Stadtverwaltung sicher.

Auch im Bereich der Ordnungswidrigkeiten wegen Lärmbelästigung sank die Zahl der Verstöße von 463 auf 298 im Jahr 2019. Die Verstöße auf Grünanlagen (2018: 103, 2019: 113) und gegen die Stadtordnung (2018: 82, 2019: 92) sind dagegen leicht angestiegen. Hundehalter (2018: 57 mal, 2019: 39 mal) und Menschen, die achtlos ihren Müll wegwerfen, wurden deutlich seltener verwarnt (2018: 68 mal, 2019: 9 mal), heißt es weiter.

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts gehört es auch, den ruhenden sowie den Fließverkehr zu kontrollieren. 25.669 Halt- und Parkverstöße wurden 2019 festgestellt, etwa 3000 weniger als im Jahr zuvor. Durch die Stadt geblitzt wurden im vergangenen Jahr 18.247 Autofahrer, etwa 500 weniger als 2018. Zum Teil waren die Geschwindigkeitsüberschreitungen so hoch, dass Fahrverbote erlassen werden mussten. 163 Mal müssen die Fahrer einen Monat laufen, in drei Fällen wurden zwei Monate Fahrverbot verhängt und einmal muss sogar für drei Monate der Führerschein abgegeben werden. Einer „Raser“ fuhr doppelt so schnell wie erlaubt: Bei 80 km/h wurde die Person mit 161 km/h auf dem Stadtring Nord-Ost erwischt. Innerhalb der Stadtgrenzen überschritt ein Fahrer die erlaubte Geschwindigkeit auf der Nürnberger Straße sogar um mehr als das Doppelte und fuhr 110 km/h in einer 50er-Zone.

Insgesamt bearbeitete die zentrale Bußgeldstelle im zurückliegenden Jahr 43.916 Fälle.