Die Katholische Kirche St. Elisabeth in Gera.

Gera. Orgelwerke aus fünf Jahrhunderten sind in Gera zu hören.

Orgelvesper am Sonntag in Gera

Aus Anlass des „Deutschen Orgeltages“ findet am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr eine Orgelvesper in der St. Elisabeth Kirche in der Kleiststraße statt. Darüber informiert die katholische Pfarrei St. Elisabeth.

Vor einigen Jahren wurde der Orgelbau zum Kulturerbe erhoben und gemeinsam mit dem „Tag des offenen Denkmals“ begangen. Dieser findet in diesem Jahr vor allem online statt.

Da die Orgelmusik am schönsten als Live-Erlebnis zu genießen sei, sind alle Freunde der Architektur und Musik zu dieser Veranstaltung eingeladen, heißt es.

Es erklingen Orgelwerke aus fünf Jahrhunderten. Von Tänzen des 16. Jahrhunderts bis zur Musik des 20. Jahrhunderts seien unterschiedlichste Stücke zu hören. Dabei würden die charakteristischen Register der Orgel gut zur Geltung kommen. An der Orgel ist Kirchenmusikdirektor Michael Formella zu hören.

Der Eintritt sei frei.