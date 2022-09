Während der Zeremonie am Baum der Erinnerung.

Ort zum Erinnern in Gera eingeweiht

Gera. Baum der Erinnerung in Gera-Bieblach gepflanzt.

Anlässlich des Welttages der Suizidprävention am 10. September wurde unweit des Ärztehauses Bieblach mit einer kleinen Zeremonie ein „Baum der Erinnerung“ an die Geraer übergeben. Der Ginkgo ist Suizid Verstorbenen und ihren Angehörigen gewidmet. Unter der Überschrift „Für die, die nicht bleiben konnten, für die, die geblieben sind“, wollen der Verein Trees of Memory gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, der Telefonseelsorge, der IG Kaktus und weitere Beteiligte das Thema Suizid stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. ck