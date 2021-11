Ortsdurchfahrt Burkersdorf gesperrt

Burkersdorf. Bis voraussichtlich 5. November dauern die Sanierungsarbeiten auf einem Teil der Straße in der Burkersdorf (Gemeinde Harth-Pollnitz) an.

Seit Montag gibt es kein Durchkommen mehr. Die Ortsdurchfahrt Burkersdorf (Gemeinde Harth-Pöllnitz) ist komplett zu. Wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in Erfurt auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, gilt die Sperrung der B175 im Bereich Knoten K125 (Richtung Seifersdorf) bis zum Abzweig Golfanlage/ Gewerbegebiet. Am 5. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auf einer Länge von etwa 400 Metern erfolgen Instandhaltungsarbeiten. Dabei wird die Asphaltdecke abgefräst und erneuert. In einigen Bereichen wird zudem die Tragschicht erneuert. Die Leistung wird durch die Firma Karlen und Kraske Bauunternehmen GmbH aus Pahlen ausgeführt. Die Verkehrssicherung übernahm die Firma Verkehrsleittechnik + Service Jahn GmbH & Co. KG aus Burkersdorf.