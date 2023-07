Ortsdurchfahrt Zschorta pünktlich zum Wochenende wieder frei

Gera. Seit Mai vorigen Jahres wurde die Straße im Wünschendorfer Ortsteil grundhaft gebaut.

„Eine tolle Nachricht zum Wochenende“ konnte der Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos) nun auf seiner Facebook-Seite im Internet verkünden. Im Laufe des Freitags sollte die Vollsperrung im Ortsteil Zschorta aufgehoben werden.

Das Landratsamt Greiz bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Sperrung am Freitag im Tagesverlauf aufgehoben werden sollte, ab dem Wochenende sei die Ortsdurchfahrt offiziell wieder offen.

„Die offizielle Eröffnung wird es dann nach Abschluss von ein paar Restarbeiten in den Nebenbereichen geben“, kündigte Geelhaar in seinem Beitrag noch ohne konkreten Termin an. „Wir haben die Sperrung in Zschorta auch gleich genutzt, um zwischen Zschorta und Veitsberg sowie in der Ortslage Cronschwitz eine Oberflächenbehandlung durchzuführen“, so der Bürgermeister, der damit betont, dass auch die kleinen Ortsteile nichtvergessen werden: „Auch in Zossen werden derzeit Ausbesserungen an einer nicht befestigten Straße ausgeführt.“

Seit Mitte Mai 2022 wurde die Straße in Zschorta grundhaft gebaut. Es handelte sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme der Gemeinde Wünschendorf mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“, zum Teil war auch die Ten Thüringer Energienetze beteiligt. mh