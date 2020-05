Parkplatzsuche mit System in Wünschendorf

Rechtzeitig, noch kurz vor dem Pfingstwochenende, wurde das letzte der insgesamt 46 Schilder an 28 Standorten für das neue Parkleitsystem montiert. Acht Parkplätze, Märchenwald, Grundschule, Mosen, Gondelstation, Mühlenplatz, Sportstätten, Friedhof und Kloster Mildenfurth, stehen den Wünschendorfern und ihren Gästen zur Wahl. An der Parkplatzsuche sollte also ein Pfingstausflug nach Wünschendorf oder die nahe Umgebung nicht scheitern.