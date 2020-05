Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Penta Hotels spenden für Geraer Vereine

Über 13.000 Euro und mehr als 6300 Suppen spendeten die Pentahotels und ihre Besucher in Europa an lokale Wohltätigkeitsorganisationen für Menschen in Not. Von der Kampagne, die ursprünglich von Dezember 2019 bis Februar 2020 lief, wurden auch zwei Geraer Vereine bedacht. So nahm Giselda Schädlich, Vorsitzende der Geraer Tafel im vorigen Monat 1000 Euro entgegen. Weitere 748,20 Euro spendete Penta an den Verein Streetwork Gera.

„Da die Kampagne so erfolgreich war, haben wir uns auch dazu entschlossen sie zu verlängern und dauerhaft in unseren Hotels aufzunehmen, so dass es nicht nur eine einmalige Aktion war, sondern vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit Menschen in Not geholfen werden kann“, teilt Giulia Baric von der Penta Hotels Worldwide GmbH aus Frankfurt am Main mit.

So werde die Initiative „Eine kaufen, eine spenden“ fortgeführt. Das bedeute, dass für jede Suppe des Tages, die in einem Hotel gekauft wird, eine Suppe an jemanden in der Stadt gespendet werde.