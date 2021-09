Blick in die Stadtkirche St. Marien Weida

„Peter und der Wolf“ in Weida

Gera. Musikalisches Märchen in der Stadtkirche St. Marien

Das Stück „Peter und der Wolf“ wird am Samstag, 4. September und Sonntag, 5. September, jeweils um 17 Uhr in der Weidaer Stadtkirche St. Marien aufgeführt. Es ist in einer Fassung für Orgel und Erzählerin zu hören.

Daniela Kabjoll als Erzählerin und ihr Mann, KMD Patrick Kabjoll an der Orgel, laden alle Musik- und Märchenbegeisterte großen und kleinen Zuhörer ein, die Geschichte des mutigen Jungen Peter zu hören.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Peter lebt mit seinem Großvater am Rand des Waldes und der Junge ist mit vielen Tieren befreundet, mit denen er auf der Wiese spielt. Sein Großvater warnt ihn vor dem gefährlichen Wolf, doch Peter hat keine Angst. Und tatsächlich kommt der Wolf aus dem Wald. Damit beginnt auch Peters großes Abenteuer.

Der Komponist Sergej Prokofjew schrieb dieses wohl bekannteste musikalische Märchen 1936 eigentlich für Orchester und Erzähler und landete damit einen Welthit.

Wer wissen möchte, wie die Geschichte mit Peter und dem Wolf ausgeht, sollte das Konzert am Wochenende in der Stadtkirche Weida nicht verpassen.

Der Eintritt ist frei. Besucher werden gebeten, die geltenden Coronaregeln zu beachten.