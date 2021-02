Petition aus Gera zielt auf Entlastung für Eltern

Gera/Erfurt Bei der Initiative des Geraer Stadtelternbeirates für die Kitas wurden 780 Unterschriften gesammelt und nun an Landtagsabgeordnete übergeben.

Gera. Eine im Dezember in Gera initiierte Petition zur Entlastung der Eltern von Kindergarten-Kindern ist am Donnerstag an Abgeordnete des Thüringer Landtages übergeben worden, darunter die Vorsitzende des . Darüber informiert Mirco Trippens, Vorsitzender des Geraer Stadtelternbeirates für die Kitas (Steb), der die Petition startete und sie zusammen mit Patrick Ziegler von der Landeselternvertretung mit 780 gesammelten Unterschriften übergeben konnten.

Unter anderem Anja Müller als Vorsitzende des Petitionsausschusses und der Geraer Abgeordnete Daniel Reinhardt (beide Linke) nahmen die Petition entgegen. Trippens erklärte: „Es ist enorm wichtig, den Eltern Sicherheit zu geben.“ Viele betreuen ihre Kinder zu Hause, während sie nebenbei im Homeoffice arbeiten. Einige Eltern würden auch Möglichkeiten wie zusätzliche Kindkrank-Tage in Anspruch nehmen „und verzichten somit schon auf Einkommen“, so Trippens: „Es darf also nicht sein, dass die Eltern auch mit den Gebühren belastet werden.“

Patrick Ziegler ergänzte: „Es wäre wichtig, dass der Landtag eine generelle Regelung schafft. Niemand weiß, ob eine dritte Welle kommt und wir wieder in die Situation kommen, dass Kitas geschlossen werden. Dann wäre es gut, wenn die Eltern ab dem ersten Tag wüssten, wie mit den Gebühren umgegangen wird“.

In Erfurt wurde am Freitag der Gesetzentwurf der Regierungs-Koalition beraten, mit dem eine Befreiung der Eltern von den Kita-Gebühren während des Lockdowns erreicht werden soll. Mit der Petition wolle man den Druck der Eltern für eine Lösung in ihrem Sinne erhöhen.